В Совфеде ответили на заявление экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом

Член комитета Совфедерации по международным делам Сергей Цеков отреагировал на слова экс-министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко, заявившего об обмане Москвы Киевом. Об этом сообщает RT.

Цеков отметил, что Червоненко в последнее время стал говорить «здравые вещи» и он, по мнению члена Совфеда, абсолютно прав.

«Вина за ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Киевом, полностью лежит на Украине», — подчеркнул Цеков.

По его словам, российская сторона помогала Украине, не требуя ничего взамен, и была обманута.

Ранее Червоненко заявил, что Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности.