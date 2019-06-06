Об обмане Москвы Киевом рассказал украинский экс-министр

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, что значительно повлияло на российско-украинские отношения, передает NewsOne.

Он также прокомментировал инцидент с украинскими военными в районе Керченского пролива, назвав приказ о нарушении российской границы «преступным».

«Во многом отношения между Россией и Украиной так сложились, потому что Украина, вернее, власти Украины, кидали и обманывали договоренности с Россией», — считает Червоненко.

Кроме того, экс-министр призвал украинские власти к диалогу с Россией, а не «заходить в тупик», цена которому — «беда миллионов украинцев в Донбассе».

Ранее сообщалось, что ЕС продлит антироссийские санкции по Крыму.