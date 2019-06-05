Порошенко потребовал от Зеленского объяснений
Бывший лидер Украины Петр Порошенко потребовал от украинского президента Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Зеленский обязан публично ответить, на каком основании украинская делегация намерена обсудить вопрос снятия блокады с Донбасса.
Он также добавил, что реализация «российского сценария» в Донбассе является «предательством» интересов Украины.
Порошенко подчеркнул, что это оскорбляет память погибших за свободу украинских патриотов.
Ранее сообщалось, что Украина отказалась обсуждать особый статус Донбасса.