Порошенко потребовал от Зеленского объяснений

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Бывший лидер Украины Петр Порошенко потребовал от украинского президента Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Зеленский обязан публично ответить, на каком основании украинская делегация намерена обсудить вопрос снятия блокады с Донбасса.

Он также добавил, что реализация «российского сценария» в Донбассе является «предательством» интересов Украины.

Порошенко подчеркнул, что это оскорбляет память погибших за свободу украинских патриотов.

Ранее сообщалось, что Украина отказалась обсуждать особый статус Донбасса.