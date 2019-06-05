У оскандалившегося вице-канцлера Австрии нашли связи с нацизмом

Австрийские СМИ обнаружили, что бывший вице-канцлер страны Хайнц-Кристиан Штрахе связан с ультраправым сектором. Об этом пишет Die Kronen Zeitung.

В мае СМИ распространили видео, на котором бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе на Ибице обсуждает получение помощи на выборах с «русской миллионершей». Видео приобрела неназванная фирма и впоследствии передала его СМИ. После скандала Штрахе ушел в отставку. Австрийский парламент объявил вотум недоверия правительству Курца. Во вторник, 28 мая, президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил его от должности канцлера страны.

Как отмечается, в распоряжении СМИ оказались фотография молодого Штрахе на фоне карты нацистской Германии и написанная им открытка со словом Heilgrüße, отсылающим к нацистскому приветствию. Согласно имеющейся информации, открытку Штрахе написал в возрасте 21 года. На ней от шлет вызвавшие негодование приветствия в адрес товарищей. На фотографии Штрахе вместе с товарищем стоит на фоне карты Третьего рейха в границах 1939 года.

Штрахе прокомментировал появившуюся информацию и завил, что материалы никак не связаны с нацизмом, а на карте изображена языковая ситуация на территории Германии перед Второй мировой войной с языковыми анклавами и областями.