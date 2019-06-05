Трамп объяснился за свой низкий рейтинг

Американский президент Дональд Трамп назвал причину своего низкого рейтинга среди жителей США. Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, если бы не «продажные медиа», то он бы получил куда большую большую поддержку со стороны населения.

«Если бы продажные медиа были действительно честными, я бы был популярнее на 25%», — отметил Трамп.

Он также добавил, что, несмотря на «лживые новости», дела у него и его команды идут отлично.

Ранее сообщалось, что показатели рейтинга Трампа упали до рекордного для этого года уровня.