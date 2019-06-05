Оппозиционеры на Украине объединятся

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Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Оппозиционный блок» собираются вновь объединиться после полугодового раскола. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в партиях.

Как отмечается, такое решение оппозиционеры приняли, чтобы перехватить инициативу на юго-востоке страны и набрать больше голосов на выборах в парламент 21 июля.

Единый список должен будет возглавить оппозиционер Юрий Бойко, а 5 июня состоится «объединительный съезд».

Уточняется, что объединение даст возможность оппозиции получить дополнительно 5% и пройти в Раду. Причем, как подчеркивается, в крупном составе, способном повлиять на повестку.

Ранее сообщалось, что Бойко дал совет Зеленскому.