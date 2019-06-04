Проект о конфискации имущества у жителей Донбасса оценили в Совфеде

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Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса с российскими паспортами, который внесли в Раду. Об этом сообщает RT.

До этого стало известно, что в парламенте предложили конфисковать имущество у граждан Украины, добровольно получивших российское гражданство и проживающих в некоторых регионах Донецкой и Луганской областей.

Сенатор выразил сомнения, что инициатива получит поддержку.

«Если получит...это будет абсолютный правовой нонсенс», — отметил Морозов.

Он добавил, что имущество приобреталось на законных основаниях и может быть изъято на таких же основаниях.

Он заключил, что ситуация с Донбассом и так довольно болезненна, а подобные действия Украины только «отталкивают эти территории».

Ранее в МВД заявили, что более тысячи жителей Донбасса подали заявления на гражданство России.

Указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке» был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля. Данный документ позволил упростить процесс выдачи паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик.