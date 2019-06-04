Проект о конфискации имущества у жителей Донбасса с паспортами РФ внесли в Раду

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Депутат Украины Олег Мусий внес в Раду законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса, которые получили российские паспорта. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно названию документа, предлагается конфисковать имущество у граждан Украины, добровольно получивших российское гражданство и проживающих в некоторых регионах Донецкой и Луганской областей.

На настоящий момент сам текст законопроекта, а также пояснительная записка к нему не опубликованы.

Ранее в МВД заявили, что более тысячи жителей Донбасса подали заявления на гражданство России.

Указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке» был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля. Данный документ позволил упростить процесс выдачи паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик.