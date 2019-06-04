Трамп отреагировал на протесты в Лондоне

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Президент США Дональд Трамп заявил, что видел в Лондоне только один «маленький протест». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я услышал про протесты и спросил: где они?», — сказал Трамп.

По его словам, он не видел крупных протестных акций в столице Великобритании.

Он также добавил, что заметил один протест, который был «очень маленьким».

Трамп подчеркнул, что сообщения о протестах против него являются «фейк ньюз».

Ранее сообщалось, что в Лондоне британцы, недовольные приездом Трампа, надули огромный шар «малыш Трампа».