Трамп отреагировал на протесты в Лондоне
Президент США Дональд Трамп заявил, что видел в Лондоне только один «маленький протест». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я услышал про протесты и спросил: где они?», — сказал Трамп.
По его словам, он не видел крупных протестных акций в столице Великобритании.
Он также добавил, что заметил один протест, который был «очень маленьким».
Трамп подчеркнул, что сообщения о протестах против него являются «фейк ньюз».
Ранее сообщалось, что в Лондоне британцы, недовольные приездом Трампа, надули огромный шар «малыш Трампа».