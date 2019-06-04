В России решили просчитать риски по вопросу возвращения в ПАСЕ

Спикер палаты Вячеслав Володин заявил, что руководство ГД сначала проконсультируется, а потом решит будет ли Россия участвовать в очередной сессии ПАСЕ. Об этом сообщает ТАСС.

Володин отметил, что сначала необходимо просчитать все риски.

«Мы в ближайшее время проведем консультации со всеми фракциями, участвующими в формировании делегации», — добавил Володин.

Ранее МИД отреагировал на решение комитета ПАСЕ по изменению устава.

До этого стало известно, что комитет ПАСЕ пригласил Россию поучаствовать в сессии Ассамблеи.