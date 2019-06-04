ЦПКР подготовил доклад о курском губернаторе Старовойте

Центр политической конъюнктуры подготовил доклад о врио губернатора Курской области Романе Старовойте.

Старовойта, исходя из его образовательного бэкграунда и опыта работы, можно охарактеризовать как эффективного управленца, который успешно зарекомендовал себя как в бизнесе, так и на государственной службе, отмечают эксперты.

Работа в структурах правительства Санкт-Петербурга на позициях, ответственного за инвестиционные проекты позволяет ему налаживать соответствующие контакты и на новой должности. Старовойт также эффективно работал в Минтрансе и во главе Росавтодора, где он отвечал за ответственные участки в рамках подготовки инфраструктуры к Олимпиаде в Сочи, говорится в отчете.

Старовойт пришел к руководству региона, с давней историей конфликтности местных элит, но по мнению аналитиков, Старовойт смог выстроить работающую модель коммуникации, учитывающую интересы различных политических сил в регионе.

Ключевая особенность избирательной кампании врио – упор на развитие инфраструктуры и привлечение федеральных средств в инвестпроекты в области, говорится в докладе. Так, в частности, на развитие дорог Курской агломерации будет получено порядка 720 миллионов рублей. В регионе реализуется специализированная программа по ремонту школ и больниц, активизировано расселение граждан из ветхого жилого фонда.

Старовойт также отметился инициативой о формировании пула стратегических проектов в регионе, который создается при помощи РАНХиГС.

Кроме того, Старовойт жестко спрашивает с подчиненных, лично контролирует процесс исполнения поручений, в случае необходимости принимает оперативные кадровые решения с целью через жесткий контроль и спрос с бюрократического аппарата и личную коммуникацию с населением выстроить в регионе эффективную модель государственного управления и стимулировать экономику.