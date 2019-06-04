Порошенко планирует стать отцом нации

Экс-глава Украины Петр Порошенко захотел стать отцом нации. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По данным источников, Порошенко решил возглавить список партии «Европейская солидарность», ранее называвшуюся «Блок Петра Порошенко», не для того, чтобы стать просто депутатом. Он планирует получить звание «отца нации».

Также источник отметил, что Порошенко на Украине может стать, как бывший президент Польши Лех Качиньский, который не занимал никаких должностей, но был авторитетом.

Ранее сообщалось, что Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность» вместо киевского мэра Виталия Кличко.