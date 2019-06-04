За детскую порнографию арестовали фигуранта расследования Мюллера

В США мужчину, который проходил по «российскому делу», арестовали за то, что он хранил детскую порнографию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее заявление.

Уточняется, что мужчина был один из свидетелей по делу, который расследовал американский спецпрокурор Роберт Мюллер.

Выяснилось, что мужчина хранил и перевозил детскую порнографию. При этом впервые у него нашли эти материалы в июле 1990 года. Тогда свидетель по «российскому делу» признал свою вину. Однако спустя 28 лет инцидент повторился и у мужчины конфисковали телефон, в котором вновь хранились запрещенные ролики.

Сотрудники правоохранительных органов арестовали мужчину 4 июня в аэропорту. Если он признает свою вину, то ему грозит до 40 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что звезду YouTube приговорили к 10 годам тюрьмы за различные сексуальные преступления, в том числе за производство детской порнографии.