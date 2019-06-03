Трамп забыл, что подарил Елизавете II в прошлом году

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не узнал подарок, который в прошлом году вручил британской королеве Елизавете II. Об этом сообщает ITV.

Отмечается, что во время экскурсии по Букингемскому дворцу королева показал ему статуэтку лошади чистокровной породы, которую получила от него во время прошлого визита. Однако на вопрос, узнает ли он фигурку, Трамп ответил отрицательно.

По словам директора Королевской коллекции Тима Нокса, фигурки похожи друг на друга. Он подчеркнул, что супруга Трампа Меланья узнала статуэтку, что «довольно приятно».

Ранее Трамп поделился впечатлениями от встречи с Елизаветой II.