Тысячи заявлений на гражданство РФ подали жители Донбасса, заявили в МВД
Пресс-центр Министерства внутренних дел России сообщил, что в ведомстве уже получили несколько тысяч заявлений на получение российского гражданства от жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что все заявки будут рассмотрены в срок до трех месяцев согласно указу президента России Владимира Путина.
«При этом решение будет получено в кратчайшие сроки по окончании проведения всех проверочных мероприятий», — добавили в МВД.
Ранее сообщалось, что США могут не признать выданные жителям ДНР и ЛНР паспорта РФ.
Указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке» был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля. Данный документ позволил упростить процесс выдачи паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик.