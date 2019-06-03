Тысячи заявлений на гражданство РФ подали жители Донбасса, заявили в МВД

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Пресс-центр Министерства внутренних дел России сообщил, что в ведомстве уже получили несколько тысяч заявлений на получение российского гражданства от жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что все заявки будут рассмотрены в срок до трех месяцев согласно указу президента России Владимира Путина.

«При этом решение будет получено в кратчайшие сроки по окончании проведения всех проверочных мероприятий», — добавили в МВД.

Ранее сообщалось, что США могут не признать выданные жителям ДНР и ЛНР паспорта РФ.

Указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке» был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля. Данный документ позволил упростить процесс выдачи паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик.