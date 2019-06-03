DW: Германия на пороге больших потрясений

Шеф-редактор Deutsche Welle Инес Поль прокомментировала события во внутренней политике страны. После отставки председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреи Налес досрочные выборы становятся более вероятными, а с ними и окончание эры канцлера Ангелы Меркель.

Результаты выборов в Европарламент привели к «землетрясению» в политической жизни ФРГ. При этом отставка Налес является не внутриполитической проблемой, а символом состояния, в котором в настоящее время находятся две ведущие немецкие партии СДПГ и Христианско-демократический союз Германии (ХДС). Именно они с момента основания ФРГ предлагали кандидатуры на пост канцлера.

После того как Меркель на фоне плохих результатов на выборах перестала быть председателем ХДС, внутрипартийное противостояние стало бесконтрольным, а ее потенциальная преемница Аннегрет Крамп-Карренбауэр кажется неудачной кандидатурой. В СДПГ еще более сложная ситуация, поскольку на протяжении шести лет партия не могла ничего противопоставить Меркель. У обеих партий нет сильных политиков, предвыборной программы и ответов на те вопросы, которые больше всего беспокоят немцев. С учетом роли Германии на международной арене нельзя допускать, чтобы происходящее во внутриполитической сфере страны влияло на принимаемые в ближайшем будущем решения. В этой ситуации обеим партиям можно посоветовать не торопиться и не делать поспешных выводов.