Сербия не будет вводить санкции против России
Спикер Сербского парламента Майя Гойкович заявила, что ее страна никогда не поддержит введение санкций против России, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Хочу подчеркнуть, что Сербия никогда не примет санкции в отношении Российской Федерации и русского народ», — заявила политик.
Также она подчеркнула, что Сербия благодарна России за «постоянную, непрерывную поддержку по вопросам Косово и Метохии.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин во время выступления в Сербском парламенте обвинил США и ЕС в росте напряженности на Балканах.