Трамп назвал мэра Лондона неудачником в ответ на обвинения в фашизме
Президент США Дональд Трамп прибыл с государственным визитом в Великобританию и написал в своем твиттере, что мэр Лондона Садик Хан «паршиво работает».
Трамп написал, что Хан, ужасно выполняющий свою работу во всех отношениях, к тому же занял «злобную» позицию относительно визита Трампа в королевство.
Трамп добавил, что Хан — «неудачник», которому стоит сосредоточиться на борьбе с преступностью в Лондоне.
Президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланьей прибыл в Великобританию с государственным визитом.
Ранее мэр Лондона назвал Трампа фашистом.