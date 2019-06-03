Трамп назвал мэра Лондона неудачником в ответ на обвинения в фашизме

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Президент США Дональд Трамп прибыл с государственным визитом в Великобританию и написал в своем твиттере, что мэр Лондона Садик Хан «паршиво работает».

Трамп написал, что Хан, ужасно выполняющий свою работу во всех отношениях, к тому же занял «злобную» позицию относительно визита Трампа в королевство.

Трамп добавил, что Хан — «неудачник», которому стоит сосредоточиться на борьбе с преступностью в Лондоне.

Президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланьей прибыл в Великобританию с государственным визитом.

Ранее мэр Лондона назвал Трампа фашистом.