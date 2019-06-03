«Ужасно»: Трамп о политической ситуации в Израиле

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не в восторге от политической ситуации в Израиле. Об этом сообщает Associated Press.

По его словам, политическая ситуация в Израиле «в ужасном состоянии».

Он также добавил, что Израилю следует «объединить усилия».

Трамп подчеркнул, что у американского плана по ближневосточному урегулированию «есть хорошие шансы».

Ранее СМИ сообщили, что госсекретарь США Майк Помпео усомнился в «сделке века» по Израилю и Палестине.