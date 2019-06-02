Новый посол РФ в Белоруссии прибыл в Минск

Назначенный послом России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл 2 июня в Минск, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российской дипмиссии.

В апреле президент России Владимир Путин отправил в отставку занимавшего пост российского посла в Белоруссии Михаила Бабича. На его должность российский лидер назначил члена Совфеда Дмитрия Мезенцева.

Бабич был российским послом и представителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссии с 24 августа 2018 года.

Ранее новый посол РФ в Минске рассказал о будущих отношениях стран.