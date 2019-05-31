Трамп объявил о намерении баллотироваться на второй срок

Президент США Дональд Трамп заявил, что официально объявит об участии в борьбе за второй срок 18 июня в Орландо в штате Флори.

Об этом он написал в своем твиттере.

«Я объявлю о своем участии в борьбе за второй президентский срок с первой леди Меланьей, вице-президентом Майком Пенсом и второй леди Карен Пенс 18 июня в Орландо, Флорида в центре Amway на 20 тысяч мест. Присоединяйтесь к нам на этом историческом митинге!», — написал он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп вводит тарифы в размере 5% на все мексиканские товары.