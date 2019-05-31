Экс-жену главы Раменского района спросили про убийство любовницы

Бывшая жена главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по подозрению в убийстве любовницы, не верит в его причастность к преступлению, сообщает РЕН ТВ.

Женщина заявила, что знает Кулакова со школы и он никогда не поднимал руку ни на детей, ни на нее.

Ранее стало известно, что погибшую любовницу главы Раменского района последний раз видели в живых 2 мая.

Главу администрации Раменского района Московской области Андрея Кулакова подозревают в причастности к гибели зампредседателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.

Чиновника задержали в пятницу, 31 мая, на рабочем месте. По предварительным данным, тело Исаенковой без признаков насильственной смерти обнаружили 2 мая в ее автомобиле. Позже экспертиза показала, что женщина была убита.