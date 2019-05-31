Депутат Рады назвал Луценко «пассивным гомосексуалистом»

Юрист Андрей Портнов опубликовал аудиозапись разговора человека, похожим по голосу на заместителя председателя фракции «Народный фронт» в Верховной Раде Украины Сергея Пашинского . На записи якобы Пашинский назвал бывшего посла США в Украине Мари Йованович «старой проституткой», а генерального прокурора Юрия Луценко - «пассивным гомосексуалистом». Об этом сообщают местные СМИ.

«Друзья, хочу поблагодарить главу СБУ (Василия) Грицака за хорошую работу и этот прекрасный аудиофайл беседы председателя парламентского комитета по национальной безопасности (Сергея) Пашинского. В разговоре прекрасно все», — заявил он.

В свою очередь Портнов заявил, что подобные заявления «издержки производства».

Ранее против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти.