Зеленский потребовал сохранить санкции против России до «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Евросоюз сохранит санкции против России «до возвращения украинских территорий», сообщает РИА «Новости».

Об этом он заявил на встрече с главой МИД Швеции Маргот Вальстрем и главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем.

Он поблагодарил политиков за поддержку территориальной целостности Украины, а также обсудил с ними борьбу с коррупцией и экономической стагнацией.

Ранее в Киеве рассказали, при каком условии президент Украины Владимир Зеленский начнет диалог с Россией.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.