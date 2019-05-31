Пушков предрек Парубию отставку

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что спикер Рады Андрей Парубий не будет в следующей Раде спикером. Об этом он написал в твиттере.

По словам Пушкова, Парубий угрожает украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что будет отменять законы периода экс-главы Украины Петра Порошенко и земля под Зеленским «будет гореть». Однако он зря так говорит, считает сенатор.

«Разошелся не на шутку, а у самого легитимность нулевая: в следующей Раде ему спикером не быть», — отметил Пушков.

Он добавил, что Парубий «почти отставной», а его угрозы — «пустые».

Ранее сообщалось, что «горящую под ногами землю предрекли Зеленскому в Раде.