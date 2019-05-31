Горящую под ногами землю предрекли Зеленскому в Раде
Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что парламент Украины не позволит президенту страны Владимиру Зеленскому и его команде отменить принятый закон о госязыке. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в Раде обратили внимание на высказывания Зеленского и членов его команды о том, что принятый закон о государственном языке на Украине может быть отменен.
«Так вот, я хочу сказать — и от имени Верховной рады, и правительства, — украинский народ вам этого не позволит, земля под вами будет гореть», — заявил Парубий.
Ранее в команде Зеленского призвали отменить закон о языке и договориться с Путиным.