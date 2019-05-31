Нового главу партии «Слуга народа» зарегистрировал минюст Украины
Украинский минюст зарегистрировал в качестве главы партии «Слуга народа» советника украинского лидера Владимира Зеленского Дмитрия Разумкова. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, документ о регистрации Разумкова главой партии поступили в ведомство и были рассмотрены в установленные сроки.
По данным агентства до этого партия «Слуга народа» до этого называлась «Партия решительных перемен» и была зарегистрирована в 2016 году.
Досрочные выборы в Раду назначены на 21 июля 2019.
Ранее сообщалось, что партия Зеленского ищет кандидатов в депутаты по объявлению.