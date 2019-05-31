Условие встречи в «нормандском формате» назвали в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для проведения встречи лидеров «нормандской четверки» необходимо понимание того, что Киев готов выполнять минские договоренности, передает РИА «Новости».

По его словам, разговоры о проблеме невыполнения минских договоренностей возобновились с приходом к власти на Украине нового президента. Представитель Кремля отметил, что необходимость в переговорах по урегулированию в Донбассе существует, в том числе в переговорах в «нормандском формате».

«Вместе с тем, для того, чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась, необходимо <...>, чтобы было понимание относительно готовности украинской стороны идти на выполнение минских договоренностей, идти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик», — сказал Песков.

Он добавил, что конкретных «прикидок» по вопросу о проведении встречи в «нормандском формате» на данный момент нет.

Ранее в Киеве рассказали, при каком условии президент Украины Владимир Зеленский начнет диалог с Россией.