Премьер Малайзии усомнился в итогах расследования крушения MH17

Малазийский премьер Махатхир Мохамад усомнился в итогах расследования по делу о крушении малазийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году. Об этом пишет газета The Star.

По его словам, обвинения против российской стороны не имеют под собой никаких доказательств.

«Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, относится к типу [ракет, производимых] в России, но это также могло быть сделано на Украине», — добавил Мохамад.

Кроме того, премьер подчеркнул, что не согласен с итогами расследования по сбитому самолету. Он считает, что в этом инциденте много политики.

«Идея была не в том, чтобы узнать, как это случилось, а, кажется, была сконцентрирована на попытке возложить [вину] на россиян», — заключил Мохамад.

Ранее источник назвал основную причину крушения MH17 в Донбассе.