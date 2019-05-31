О казни дипломатов из КНДР за провальный саммит Трампа и Ким Чен Ына узнали СМИ

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После окончившегося провалом саммита лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Ханое казнили пятерых северокорейских дипломатов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на южнокорейскую газету Chosun Ilbo, использующую данные анонимного источника.

По утверждению источника, в числе казненных оказался спецпредставитель КНДР по делам Соединенных Штатов Ким Хек Чхоль. Кроме того, первого заместителя северокорейского лидера Ким Ен Чхоля отправили на каторжные работы.

Уточняется, что дипломаты были наказаны за то, что не сумели прийти к соглашению с американской стороной во время саммита Трампа и Ким Чен Ына.

Ранее корейские СМИ узнали, чего стеснялся Ким Чен Ын перед первой встречей с Трампом.