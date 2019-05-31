СМИ: казнили дипломатов за провал саммита Трампа и Ким Чен Ына В КНДР

В СМИ появилась информация о том, что в Корейской Народно-Демократической Республике казнили спецпредставителя Госсовета по политике против США Ким Хёк Чхоля, который не достиг успехов в американо-северокорейском саммите в Ханое.

Уточняется, что об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на южнокорейскую газету Chosun Ilbo, использующую данные неназванного источника.

Как пишет газета, лидер страны Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц из-за того, что на саммите они не смогли прийти к соглашению с американским главой Дональдом Трампом.

Кроме того, первого заместителя Ким Чен Ына Ким Ен Чхоля отправили на каторжные работы, отмечает издание.

Ранее Трамп заявлял, что «очень доволен» Ким Чен Ыном.