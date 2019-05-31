В команде Зеленского призвали отменить закон о языке и договориться с Путиным

Совладелец «Квартала 95» Борис Шефир, соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского заявил, что с российским лидером Владимиром Путиным можно договориться, а также назвал украинский закон о языке противоречащим конституции, пишет «Украинская правда».

По его словам, для развития украинского языка достаточно предоставить преференции в налогообложении для произведений культуры, а введение языковых квот в эфире противоречит конституции и подавляет язык.

Кроме того, Шефир высказался за улучшение отношений с Россией, отметив, что Путин — «умный человек», и с ним «можно договориться».

Ранее сообщалось, что Зеленского призвали прекратить языковую дискриминацию на Украине.