СМИ узнали дату «прямой линии» Путина

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Ежегодная «прямая линия» с российским президентом Владимиром Путиным запланирована на 20 июня, сообщает принадлежащий Демьяну Кудрявцеву РБК со ссылкой на источники в Кремле.

Отмечается, что об этом изданию рассказали два кремлевских источника. Один из них подчеркнул, что данная дата является «основной» и именно на нее «ориентируются» в Кремле.

Формат «прямой линии» существует с 2001 года. В прошлом году она длилась почти четыре с половиной часа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что «прямая линия» пройдет летом.