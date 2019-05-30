Телохранитель Коломойского стал главным охранником Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский выбрал главу службы своей охраны, им стал Максим Донец, который ранее был телохранителем украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщается на сайте администрации президента.
В указе главы государства говорится, что Донец назначен главой «Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины».
Предыдущий глава этой службы, Юрий Федоров, был уволен экс-президентом страны Петром Порошенко 3 мая 2019 года.
Ранее стало известно, что Коломойский решил поучаствовать в выборах в Раду. Он подчеркивал, что в его новом проекте будет «большое количество мэров».