Телохранитель Коломойского стал главным охранником Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский выбрал главу службы своей охраны, им стал Максим Донец, который ранее был телохранителем украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщается на сайте администрации президента.

В указе главы государства говорится, что Донец назначен главой «Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины».

Предыдущий глава этой службы, Юрий Федоров, был уволен экс-президентом страны Петром Порошенко 3 мая 2019 года.

Ранее стало известно, что Коломойский решил поучаствовать в выборах в Раду. Он подчеркивал, что в его новом проекте будет «большое количество мэров».