Глава Boeing покаялся перед родственниками за катастрофы

Генеральный директор Boeing Деннис Муйленбург попросил прощения у тех, чьи родные погибли в результате двух авиакатастроф с участием самолетов 737 Max. Об этом он заявил в интервью CBS News.

Он отметил, что вся компания испытывает ужасные чувства по поводу этих несчастных случаев.

«Мы приносим извинения за то, что произошло, мы сожалеем о гибели людей», — сказал он.

Глава компании добавил, что данные катастрофы - то, что они не в силах исправить, и этот груз всегда будет с ним.

В ноябре 2018 года разбился Boenig 737 MAX индонезийской Lion Air, погибли 189 человек. В марте 2019 года Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился с 157 людьми на борту.