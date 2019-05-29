Зеленский впервые созвал СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский созвал Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), сообщает «112 Украина».

На заседании, которое может состояться 31 мая, планируется обсудить проблемы в угольной отрасли.

Заленский заявил об этом во время брифинга во Львовской области, где в результате аварии на шахте «Лесная» погибли два горняка.

Ранее Зеленский назначил экс-министра финансов и своего советника Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны.