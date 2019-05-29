Зеленский внес закон об импичменте в Раду

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Украинский лидер Владимир Зеленский передал в Раду закон об импичменте главы государства. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на полпреда Зеленского в парламенте Руслана Стефанчука.

По его словам, президент страны внес закон об импичменте, как и обещал в ходе своей предвыборной кампании.

«Сегодня передал в Верховную раду проект закона Украины об особой процедуре отстранения президента с поста – импичменте» — отметил Стефанчук.

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что внес в украинский парламент законопроект об импичменте главы государства. Он подчеркнул, что опередил нового украинского лидера.