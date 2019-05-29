Ушаков ушел с поста мэра Риги

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Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков заявил, что уходит со своего поста. Об этом он написал в фейсбуке.

По его словам, он покидает эту должность, на которой проработал 10 лет, в связи с избранием в Европарламент (ЕП).

«Спасибо за вновь оказанную вами поддержку работать дальше, защищая ценности и идеалы «Согласия» и интересы нашей страны, теперь на уровне Европы! », — отметил Ушаков.

Он также добавил, что в стране скоро пройдут выборы нового мэра, а он продолжит в суде борьбу, пытаясь доказать, что его отстранение от должности было противоправным.

Выборы в ЕП состоялись в Латвии 25 мая. По их результатам депутатами ЕП стали Ушаков и бывший вице-мэр Риги Андрис Америкс.

Ранее сообщалось, что Ушаков был снят с поста за «неисполнение обязательств и нарушения нормативных актов».