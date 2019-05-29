Климкин: решение ООН сломало логику РФ

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение трибунала ООН якобы сломало логику России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Они хотели использовать наших ребят как разменную монету», — сказал Климкин.

По его словам, речь идет о задержанных за незаконное пересечение границы России украинских моряках.

Он также добавил, что теперь власти Украины смогут вернуть моряков на родину.

Ранее сообщалось, что МИД России отреагировал на решение трибунала ООН по делу украинских моряков.

25 ноября 2018 года три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.