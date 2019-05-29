Трамп оценил итоги своего визита в Японию

Президент США Дональд Трамп назвал свою четырехдневную поездку в Японию успешной и рассказал о достигнутом в ходе визита прогрессе. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

Также американский президент назвал премьер-министра Японии Синдзо Абэ «замечательным».

«Я вернулся из успешной поездки в Японию. Достигнут значительный прогресс по многим вопросам. Это великая страна с замечательным премьер-министром Абэ!» — написал Трамп.

В другом твите он поблагодарил Японию и опубликовал видео, посвященное его визиту в страну.

Ранее Трамп отреагировал на нападение в парке в Японии.