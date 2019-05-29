Меркель рассказала, как долго намерена оставаться канцлером Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что намерена оставаться на своем посту до окончания срока ее полномочий, который истекает в 2021 году. Об этом она заявила в интервью CNN.

Она подчеркнула, что обещала жителям Германии проработать канцлером до конца законодательного периода.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Меркель разочаровалась в своей преемнице Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Как отмечалось, Крамп-Карренбауэр хотела «перехватить эстафетную палочку» уже в начале июня и таким образом ускорить уход Меркель — сразу после выборов в Европарламент.