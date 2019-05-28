Пресс-секретарь Порошенко раскрыл тайну исчезновения серверов СНБО
Пресс-секретарь бывшего президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко рассказал о судьбе серверов, исчезнувших из ситуационной комнаты СНБО. Об этом сообщает УНИАН.
По его словам, вся техника была взята в аренду на средства Петра Порошенко, а затем возвращена арендодателю.
«Никакой конфиденциальной информации на серверах не хранилось, доступ к ней обеспечивался только online», — сказал Цеголко.
Он добавил, что в настоящее время в СНБО есть ситуационный центр, где находятся все конфиденциальные сервера.
Ранее сообщалось, что из ситуационной комнаты СНБО исчезли серверы с секретной информацией.