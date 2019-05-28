Захарова назвала «девами неразумными» обратившихся к Зеленскому депутатов

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова назвала обратившихся к Зеленскому депутатов областной администрации Львова «девами неразумными».

В своем фейсбуке она прокомментировала обращение депутатов к Зеленскому с требованием говорить на украинском языке.

«Самое смешное, что они очнулись после выборов. Хотя так всегда бывает с «девами неразумными»», — написала Захарова.

Она отметила, что за Зеленского, который в входе предвыборной кампании и в жизни говорит на русском, проголосовали 13,5 млн украинцев, что подтверждает факт, что «одиозный закон о языке никому кроме крайних националистов не нужен».