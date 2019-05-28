В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии
Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.
Отмечается, что девушка говорит на четырех языках, в том числе на идеальном русском. Она изучает сельскохозяйственные науки в Боснии и Герцеговине.
Ее специально искали в соответствии типу женщины, которые нравятся Штрахе.
Девушке платили €6-7 тыс. в день.
Ранее сообщалось, что скандальное видео с бывший вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе и россиянкой оказалось в руках журналистов благодаря арт-группе «Центр политической красоты» из Германии.
18 мая австрийские СМИ распространили видео, на котором Штрахе встретился 24 июля 2017 года на Ибице с «русской миллионершей» Аленой Макаровой. По данным австрийских СМИ, политик обсудил с россиянкой получение помощи на выборах 15 октября 2017 года. По их итогам Штрахе стал вице-канцлером Австрии.
Штрахе был вынужден уйти в отставку на фоне скандала.