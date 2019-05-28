В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/995/12362995/AP_19138534453756-pic905-895x505-60889.jpg">

Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.

Отмечается, что девушка говорит на четырех языках, в том числе на идеальном русском. Она изучает сельскохозяйственные науки в Боснии и Герцеговине.

Ее специально искали в соответствии типу женщины, которые нравятся Штрахе.

Девушке платили €6-7 тыс. в день.

Ранее сообщалось, что скандальное видео с бывший вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе и россиянкой оказалось в руках журналистов благодаря арт-группе «Центр политической красоты» из Германии.

18 мая австрийские СМИ распространили видео, на котором Штрахе встретился 24 июля 2017 года на Ибице с «русской миллионершей» Аленой Макаровой. По данным австрийских СМИ, политик обсудил с россиянкой получение помощи на выборах 15 октября 2017 года. По их итогам Штрахе стал вице-канцлером Австрии.

Штрахе был вынужден уйти в отставку на фоне скандала.