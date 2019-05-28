Перенесены президентские выборы в Абхазии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/89/11918089/Depositphotos_100766030_xl-2015-pic905-895x505-16672.jpg">

Абхазский депутат Лаша Ашуба заявил, что выборы президента Абхазии перенесены более чем на месяц, с 21 июля на 25 августа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ашуба подчеркнул, что решение о переносе выборов «уже прошло».

«Большинством голосов, 25 голосов уже приняли перенос», — уточнил Ашуба.

С предложением о переносе выборов выступил президент республики Рауль Хаджимба. Он объяснял эту инициативу желанием стабилизировать политическую ситуацию в стране.

Ранее Хаджимбпа заявлял, что в Абхазии якобы происходит попытка госпереворота.