Правительство Курца отправлено в отставку

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Австрийский президент Александер Ван дер Беллен освободил от занимаемой должности канцлера Себастьяна Курца и его правительство после вынесенного парламентом вотума недоверия, сообщает РИА «Новости».

И.о. обязанности канцлера назначен министр финансов Хартвиг Легер, который неделю назад стал вице-канцлером Австрии.

Легер будет занимать пост канцлера по меньшей мере до внеочередных выборов, которые состоятся осенью нынешнего года.

Ранее австрийский лидер объявил нового канцлера Австрии.