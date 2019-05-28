Правительство Курца отправлено в отставку
Австрийский президент Александер Ван дер Беллен освободил от занимаемой должности канцлера Себастьяна Курца и его правительство после вынесенного парламентом вотума недоверия, сообщает РИА «Новости».
И.о. обязанности канцлера назначен министр финансов Хартвиг Легер, который неделю назад стал вице-канцлером Австрии.
Легер будет занимать пост канцлера по меньшей мере до внеочередных выборов, которые состоятся осенью нынешнего года.
Ранее австрийский лидер объявил нового канцлера Австрии.