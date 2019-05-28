Меркель ответила на вопрос о новой волне антисемитизма в Германии в эфире CNN

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в эксклюзивном интервью CNN ответила на вопрос о росте антисемитизма в Германии.

По ее словам, в стране, «к сожалению, всегда было определенное количество антисемитов». Германии еще предстоит работа с этой проблемой, которая набирает популярность в мире, считает немецкий канцлер.

«Очевидно, что в Германии их всегда следует рассматривать в определенном контексте, в контексте нашего прошлого, что означает, что мы должны быть гораздо более бдительными, чем другие», — сказала Ангела Меркель.

Интервью Меркель дала на следующий день после выборов в Европарламент. Накануне появлялась информация о том, что правительственные чиновники предупреждают евреев о рисках ношения кипы в общественных местах после роста числа преступлений на почве антисемитизма.

Ранее The New York TImes рассказала о росте антисемитских настроений в Германии.