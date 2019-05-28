Приоритет Зеленского назвал его советник

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Представитель президента Украины Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о снятии депутатской неприкосновенности является одним из приоритетных для украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, среди приоритетов Зеленского также вопрос новой редакции уголовной ответственности.

Он добавил, что речь идет об ответственности за незаконное обогащение.

Стефанчук подчеркнул, что Зеленский не будет подписывать законы, принятые с нарушениями.

Ранее сообщалось, что закон об импичменте подготовили на Украине.