Против Порошенко завели пятое уголовное дело

<img src="//img.gazeta.ru/files3/339/12343339/RTX6SMV3-pic905-895x505-53449.jpg">

Государственное бюро расследований Украины возбудило пятое уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщает телеканал «Прямой» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, новое дело касается возможного незаконного завладения бывшим главой государства телеканалом «Прямой».

Уточняется, что до этого экс-заместитель главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов зарегистрировал в Госбюро расследований (ГБР) заявление относительно незаконного завладения.

»[Заявление] касается совершения возможных коррупционных преступлений, связанных в результате приобретения телеканала «Прямой» касательно легализации доходов, полученных коррупционным путем по предварительному сговору группой лиц», — отмечается в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что против Порошенко завели четвертое уголовное дело.

На настоящий момент в отношении Порошенко идут следственные действия по четверым первым уголовным делам — о госизмене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, а также «узурпации» судебной власти. По словам Портнова, против Порошенко есть еще десятки подготовленных заявлений.