Против Порошенко завели пятое уголовное дело
Государственное бюро расследований Украины возбудило пятое уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщает телеканал «Прямой» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как отмечается, новое дело касается возможного незаконного завладения бывшим главой государства телеканалом «Прямой».
Уточняется, что до этого экс-заместитель главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов зарегистрировал в Госбюро расследований (ГБР) заявление относительно незаконного завладения.
»[Заявление] касается совершения возможных коррупционных преступлений, связанных в результате приобретения телеканала «Прямой» касательно легализации доходов, полученных коррупционным путем по предварительному сговору группой лиц», — отмечается в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что против Порошенко завели четвертое уголовное дело.
На настоящий момент в отношении Порошенко идут следственные действия по четверым первым уголовным делам — о госизмене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, а также «узурпации» судебной власти. По словам Портнова, против Порошенко есть еще десятки подготовленных заявлений.