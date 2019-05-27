Зеленский впервые как президент посетил Донбасс

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Президент Украины Владимир Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве главы государства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.

Как отмечается, украинский лидер осмотрел позиции силовиков в Станице Луганской и Счастье.

Подчеркивается, что Зеленский побывал на передовой при расположении ближайшей позиции противника на расстоянии 400 метров.

Уточняется, что президент страны изучил бытовые условия военных, а также подчеркнул, что необходимо улучшить обеспечение силовиков.

«Условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными», — уточнил Зеленский.

Ранее сообщалось, что штаб Зеленского создаст информационную стратегию по Донбассу.