Зеленский впервые как президент посетил Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве главы государства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.
Как отмечается, украинский лидер осмотрел позиции силовиков в Станице Луганской и Счастье.
Подчеркивается, что Зеленский побывал на передовой при расположении ближайшей позиции противника на расстоянии 400 метров.
Уточняется, что президент страны изучил бытовые условия военных, а также подчеркнул, что необходимо улучшить обеспечение силовиков.
«Условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными», — уточнил Зеленский.
Ранее сообщалось, что штаб Зеленского создаст информационную стратегию по Донбассу.